"Мои": Притула восхитил редким семейным фото

Известный телеведущий обычно не афиширует личную жизнь

Украинский телеведущий Сергей Притула опубликовал на своей странице в Instagram редкие кадры со своими родными. На фото видно его жену, их маленькую дочь Соломию, которой через месяц будет годик, и 10-летнего Дмитрия, сына Сергея от первого брака. На другом кадре Сергей с сыном ловят рыбу.

Фото: Сергей Притула и его семья (instagram.com/siriy_ua)

Фото: Сергей Притула с сыном (instagram.com/siriy_ua)

Телеведущий не очень любит делиться подробностями своей личной жизни. Последние фото, которые набралои уже почти 80 тыс. лайков, он подписал одним теплым словом: "Мои".

Поклонники ведущего в восторге от снимка и поздравили Сергея с прошедшим днем отца. "Крутые, такие милые", - комментируют фанаты.

Скриншот комментариев к публикации (instagram.com/siriy_ua)

Напомним, известная российская певица Алла Пугачева поразила всех новым образом.

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