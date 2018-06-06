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Сергей Шнуров раскрыл правду о разводе с Матильдой

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 16:19
Фото: скриншот youtube
Фото: скриншот youtube

Артист признался, что инициатором расставания стала его жена

Лидер группы "Ленинград» Сергей Шнуров признался, что послужило причиной его развода с женой Матильдой. Он отметил, что за последний год они пережили столько разных моментов, что "можно книгу написать". Об этом сообщает издание Esquire. 

Музыкант рассказал, что за 12 месяцев, которые прошли с момента, когда он сказал "Матильда не сделала меня лучше, она меня просто спасла", произошло столько всего, что "можно книгу написать". По словам Шнурова, Матильда сама стала инициатором развода и это случилось не из-за его измены. Он признался, что испытывает "экзистенциальное чувство вины", но исправить ошибки уже невозможно.

На вопрос о том, пытался ли он наладить отношения с супругой, артист ответил, что "бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз". Он также подозревает, что Матильда могла уйти к другому. 

Напомним, что ранее Шнуров в стихах рассказал о причинах развода.

 

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Теги: Сергей Шнуров, развод, артист
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