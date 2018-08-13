Сериал, устрицы, автомобиль: Сергей Притула и Леся Никитюк откровенно признались, в чем готовы уступить своим любимым

Сергей Притула и Леся Никитюк (фото: instagram.com/siriy_ua)

Также своими ответами поделились участники первого выпуска 8-го сезона "Хто Зверху?"

Ведущие популярного шоу "Хто зверху?" на Новом канале — Сергей Притула и Леся Никитюк — порассуждали на тему того, в чем бы они могли уступить противоположному полу. На этот же вопрос ответили участники первого выпуска нового, уже 8-го по счету сезона.

Отметим, что премьера 8-го сезона "Хто зверху?" стартует 30 августа (в 19:00 на Новом канале). 108 певцов, актеров, спортсменов, юмористов и шоуменов будут по очереди выяснять — кто сверху.

Так, по словам капитана мужской команды Сергея Притулы, все решения в паре должны решаться сообща. Украинский шоумен в принципе не приемлет самого понятия "уступать женщине".

"По моему мнению, женщина ни в чем не должна уступать мужчине. Лично у меня нет такого понятия "уступать женщине". Мы с женой все решения принимаем коллегиально. Но одно решение, которое всегда остается за женщиной, — выбирать имя для ребенка. Потому что женщина вынашивает — женщина решает", — признался Притула.

Сергей Притула и Леся Никитюк (фото: instagram.com/siriy_ua)

А вот телеведущая Леся Никитюк на вопрос об "уступке" противоположному полу ответила с привычной для себя иронией.

"Никогда не уступлю мужчине свое место в маршрутке! В принципе, я считаю, что мужчина во всем должен уступать женщине. За редкими исключениями. У меня, к примеру, есть топ-3 вещей, решение которых — за мужчиной. Это выбор сериала, выбор устриц и выбор автомобиля (моего, конечно же). Потому что так приятно потом говорить: "Это он для меня его выбирал", — смеется Никитюк.

Своими ответами поделились также участники первого выпуска 8-го сезона шоу "Хто зверху?". Например, ресторатор Николай Тищенко всегда уступает своей супруге, а вот музыкант Антон Савлепов считает, что все равны, поэтому никаких "уступок" быть не может.

"Знаете, я вообще феминист! И считаю, что женщины и мужчины — равные. А зачем кому-то в чем-то уступать, если вы — ровня?" — говорит экс-солист группы "Quest Pistols" Антон Савлепов.

Ресторатор Николай Тищенко с супругой Аллой Барановской (фото: instagram.com/allabonya)

"Я всегда уступаю свое супруге Алле. И считаю, что в отношениях крайне правильно уметь уступать своей женщине. Например, она хочет сутра поспать подольше, и меня заставляет валяться в постели, а я это время уже должен идти на тренировку. Конфликт интересов — налицо. Но она же — женщина, поэтому я уступаю", — делится своей точкой зрения Николай Тищенко.

Интересно, что в женской команде также присутствует его супруга — Алла Барановская. По ее словам, она уступает Николаю в выборе: "Например, могу сходить с ним в кино на фильм, который он хочет посмотреть, а я — нет".

Кстати, Николай Тищенко ранее рассказал, почему решил участвовать в проекте "Танці з зірками". Интересно, что Николай еще в детстве занимался танцами, а все для того, чтобы произвести впечатление на свою любимую.

Хореограф Дима Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

С мнением Тищенко соглашается и еще один участник мужской команды — украинский хореограф Дима Коляденко.

"Женщинам нужно уступать всегда и во всем. Во-первых, они мудрые, а во-вторых, — всегда правы. Хотя, может, я просто подкаблучник. Когда-то моя первая жена Лена Коляденко попросила, чтобы мы назвали сына Филиппом, хотя я хотел — Тарасом. Но в итоге я уступил. А что, это же она рожала, а не я. И мы назвали нашего Филю — Филей. И я ни капельки об этом не жалею", — честно признается Коляденко.

Его коллега Влад Яма принципиален в одном — хореограф ни за что не уступить в вопросе оплаты счета в ресторане: "Могу уступить женщине дорогу, место в транспорте, победу в "Хто зверху?" (это я, кстати, делал уже пять раз). Но есть принципиальный момент, в котором я никогда не уступлю: это оплата счета в ресторане. Тут я всегда стою на своем – платить должен мужчина".

Также своими ответами поделились еще одни участники "Хто зверху?": певица Мишель Андраде, ведущая Даша Коломоец и победитель проекта "Топ-модель по-украински" Самвел Туманян.

"Никогда бы не поделилась своей картошечкой фри. Бургер, биг тейсти — пожалуйста. Картошечку — нет", — улыбается Мишель Андраде.

"Если в "Хто зверху?" я мужчинам не уступлю, то в каких-то других моментах — легко. Например, спокойно пропущу парня-водителя на трассе. Или, если я работаю в паре с мужчиной, дам ему больше говорить. Но что я никогда не сделаю — так это не подарю своему мужчине цветы. Даже если моим мужчиной будет Олег Винник", — говорит Даша Коломиец.

"Ни за что не уступил бы женщине победу в спортивных состязаниях. Я — азартный игрок, для меня очень важна победа. И неважно, с кем я соревнуюсь — с женщиной или мужчиной", — признается Самвел Туманян.

Отметим, что Леся Никитюк также будет сражаться за звание лучшей танцевальной пары на паркете шоу "Танці з зірками". Ранее телеведущая в оригинальный способ приняла вызов и передала эстафету сразу двум звездам.

Напомним также, Сергей Притула ранее высказался о конфликте по поводу съемок фильма о жизни Василия Стуса.

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