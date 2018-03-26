Сестра-близнец и муж-боксер: Регина Тодоренко прокомментировала самые необычные слухи о себе

Также Тодоренко рассказала о своих комплексах

Популярная телеведущая Регина Тодоренко откровенно рассказала, что в 15 лет ее молодой человек занимался тайским боксом и даже побеждал на чемпионатах. Так что возможность выйти замуж за боксера была. А вот откуда взялся слух о сыне, сказать сложно. Так, певица и ведущая прокомментировала самые громкие слухи о себе в издании WMJ.ru.

#1 Муж Регины Тодоренко боксер

"У меня нет мужа и никогда не было. Но к этому были предпосылки. Когда мне было 15 лет, мой молодой человек занимался тайским боксом и даже побеждал на чемпионатах. Так что возможность выйти замуж за боксера была, но я ее упустила, о чем совершенно не жалею!" – рассказала Регина Тодоренко.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

#2 У Регины Тодоренко есть сестра-близнец

Комментируя этот слух Тодоренко поделилась неожиданным секретом. Оказалось, что ее подруге, которая очень похожа на ведущую, как-то даже удалось по паспорту Тодоренко улететь в другую страну.

"К сожалению, нет, но очень хотелось бы! Мне совершенно не хватает времени, чтобы заниматься делами и успевать развиваться во всех сферах. Поэтому иметь сестру-близнеца было бы весьма кстати. Она бы иногда могла заменять меня на съемках шоу, пока я, например, снимаюсь в кино. Однако у меня есть подруга, которую зовут Аля Астровская. Все говорят, что мы очень похожи, словно близняшки. И, кстати, открою вам маленький секрет, только никому не говорите об этом: когда-то она даже летала по моему паспорту и на паспортном контроле ее не рассекретили", - призналась Тодоренко.

Регина Тодоренко с племянником (фото: instagram.com/reginatodorenko)

#3 У Регины Тодоренко есть сын

"У меня пока еще нет сына, но есть крестный сын. Это мой племянник Дадо, которого я очень люблю и безумно скучаю, потому что большую часть жизни мы проводим на расстоянии. Когда я путешествую, то всегда стараюсь прислать ему очередное видео и, например, рассказать, кто такие антилопы импалы, показать ему крокодила или бегемота. Надеюсь, что скоро у меня появятся и свои дети", - развенчала миф телеведущая.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

#4 У Регины Тодоренко нет комплексов

"Это неправда. У меня есть самый большой комплекс, о котором я обычно не говорю, — это боязнь показаться глупой. Люблю прокручивать в голове цитату Марка Твена: "Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения". Я очень любознательный человек, но понимаю, что знать все в этом мире невозможно. Когда в чем-то не разбираюсь, предпочитаю либо промолчать, либо спросить — это не зазорно. Намного хуже, если ты киваешь головой и делаешь вид, что понимаешь, о чем говорят, хотя это вовсе не так. Еще у меня есть некоторые комплексы по поводу своей внешности. Но главное ведь то, как мы себя ощущаем и как преподносим. Если ты уверен в себе, то другие это тоже заметят".

Регина Тодоренко во время обучения в Штатах (фото: instagram.com/reginatodorenko)

#5 Регина Тодоренко переехала в Америку

"В декабре на два месяца я действительно переехала в Лос-Анджелес. Однако только для того, чтобы поучиться в филиале Нью-Йоркской киноакадемии, куда мечтала попасть целых десять лет! И вот, наконец, я взяла шестинедельный курс на факультете кинопроизводства. Занятия длились по десять — двенадцать часов в день. Мы изучали все этапы работы над фильмом: продюсирование, режиссуру, операторское и актерское мастерство, написание сценария, монтаж. Эти знания мне очень пригодились сейчас, когда я работаю над созданием собственного late night шоу, премьера которого состоится в апреле", - рассказала Регина Тодоренко.

Напомним, Тодоренко поделилась со совими Іnstagram-подписчиками назидательной историей на тему татуировок.

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