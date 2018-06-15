В сети Ани Лорак сравнили с Любовью Успенской (фото)

Мнение подписчиков Лорак разделилось на два разных лагеря

Украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы живет и гастролирует в России, поделилась со своими instagram-подписчиками очередным фото. Так, исполнительница позирует в облегающем черном платье с баской внизу. Волосы Лорак собраны в тугой хвост, а в ушах красуются массивные золотые серьги. Кстати, фаны певицы отметили, что в таком образе она похожа на испанку.

"Теплого, уютного вечера", - подписала снимок Ани Лорак.

Кстати, судя по геотегу, фото было сделано в одном из отелей греческого острова Крит.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Однако в этот раз нашлось много подписчиков Лорак, которым совсем не понравился ее новый лук. Некоторые отметили, что с таким макияжем и прической она выглядит намного старше своих лет (отметим, певице 39 лет). Да еще и похожа… на российскую 64-летнюю певицу Любовь Успенскую.

"Нет. Меняйте образ! Сегодня похожа на Любовь Успенскую!" – пишет irina_yakymenko.

"На Любовь Успенскую похожа. Зачем?! У вас естественная красота, которой все завидуют!... не делайте так", - соглашается miroslava.klimenko.

"Неудачное фото пробор совсем не идет", - отмечает ishchenko6945.

"Прекратите накачивать лицо! Ведь молодая же еще", - пишет svetulja2405.

"Темный загар лица всегда старит, а вкупе с ярко накрашенными бровями и пробором на середине вдвое старит", - комментит iandeks.login.

Скриншот комментариев instagram.com/anilorak

Ани Лорак во время церемонии Муз-ТВ в Москве (фото: instagram.com/anilorak)

И все же следует подчеркнуть, что не все считают недавно опубликованное фото Лорак плохим. Многие также отмечают, что певица выглядит прекрасно и новый образ ей очень идет.

"Красавица! Сицилия", - отмечает marianna_fitness.

"Какая же она красивая, восхищаюсь этой женщиной", - пишет martirosyan_syuzanna.

"Интересный образ!" – признается om200518.

"Как же хорошо с минимум косметики) Выглядите моложе. А то ваши смоки-айс вам очень придают лишних лет", - защищает любимицу alinagatylo.

Скриншот комментариев instagram.com/anilorak

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, недавно появилась информация, что из-за организации своего грандиозного шоу "Дива" Ани Лорак погрязла в миллионных долгах.

Каролине понадобилось более 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, порядка 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и около 3 часов живого звука.

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