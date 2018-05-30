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В сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок "Малефисенты-2"

STYLERЗвёзды        30.05.2018 - 16:11
Фото: кадр из фильма "Малефисента"
Фото: кадр из фильма "Малефисента"

Актриса примерила рога

Актриса Эль Фаннинг поделилась в своем Instagram селфи, на которых дурачится с Анджелиной Джоли на съемочной площадке сиквела фильма "Малефисента".Обе артистки позируют уже в гриме,а Джоли одета в белый халат и рога своего персонажа. 

Известно, что режиссёром второй части "Малефисенты" стал Хоаким Роннинг. "Кинопоиск" сообщает, что сиквел расскажет о событиях, которые происходят спустя несколько лет после событий оригинальной картины. Вероятно, принцесса Аврора (Эль Фаннинг) и Малефисента (Анджелина Джоли) будут вместе защищать лес от зла.

Фото: скриншот instagram.com/ellefanning/

Также к составу актеров присоединится Мишель Пфайффер, Чиветель Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсей, Харрис Дикинсон.

Фото: скриншот instagram.com/ellefanning/

Дата премьеры новой картины пока не объявлена.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт скандалят из-за имущества.

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Теги: кино, фильмы, Анджелина Джоли, актриса
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