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В сети появился вырезанный эпизод "Звездных войн" с принцами Уильямом и Гарри (видео)

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 18:22
Фото: Принцы Гарри и Уильям (KensingtonRoyal twitter)
Фото: Принцы Гарри и Уильям (KensingtonRoyal twitter)

Принцы сыграли роли штурмовиков

В сети опубликовали эпизод из фильма "Звездные войны: Последние джедаи", вырезанный из окончательного варианта картины, в котором принцы Гарри и Уильям сыграли роли штурмовиков. Об этом передает ТСН.

В этом эпизоде за спиной у персонажа, которого играет Джон Бойега, в костюмах и скрывающих лица шлемах имперских штурмовиков стоят британские принцы Уильям и Гарри.

Их нелегко идентифицировать в этой группе суровых сил Галактической Империи. Но два высших штурмовиков - это королевские высочества. Именно из-за слишком высокого роста принцев, эпизод вырезали.

Видео: Принцы Уильям и Гарри в "Звездных войнах" (youtube.com/
Zulhazreen Hazreen)

Напомним, что принцы Уильям и Гарри дали мужчинам совет. Они призвали мужчин не скрывать и не игнорировать свои психологические проблемы.

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Теги: принц Гарри, принц Уильям, Звёздные войны
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