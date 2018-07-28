"Щенячий патруль": Слава из "НеАнгелов" показала милое фото со своими детьми

Фото: Слава Каминская (instagram.com-slava_kaminska)

Слава Каминская опубликовала фото в социальной сети и предложила подписчикам отгадать на кого из мультипликационных героев похожи ее дети

Известная украинская певица и участница вокального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала на своей странице в Instagram потрясающее фото, которое вызвало массу умилительных комментариев от ее подписчиков.

Свой пост певица подписала весьма прозаично: "Тот случай, когда сосискам не суждено было попасть на гриль. Они были обнаружены и съедены задолго до трапезы. Отгадайте кто Лаура? Подсказка (персонаж из мультика)". И в самом деле, на снимке запечатлены дети артистки – 4-летний Леонард и 3-летняя Лаура, которые активно поедают сосиски, участь которых упоминала их мама.

Оба ребенка одеты в стильные кофты зеленого цвета, а голове юной модницы можно увидеть оригинальный головной убор, который подскажет ответ на вопрос Славы Каминской.

Скриншот поста Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

Поклонники звезды активно включились в устроенный ею "конкурс", и наперебой стали предлагать варианты возможных героев из мультфильмов, на кого бы могли походить детки рыженькой из "НеАнгелов". Основные варианты, которые фигурировали в комментариях, были: Маршал из мультика "Щенячий патруль", герои мультфильма "Маша и Медведь" и была перечислена масса других мультипликационных фильмов. А еще одна из пользователей социальной сети отметила, что малыши очень похожи на Славу Каминскую и ее мужа.

Скриншот комментариев к посту Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

Кстати, Слава Каминская делится не только фотографиями с поклонниками, недавно она рассказала о своем новом увлечении. А еще у певицы недавно был день рождения и ее оригинально с ним поздравили. Другая солистка из "НеАнгелов" также радует поклонников фото, не так давно она заинтриговала фото в купальнике с неизвестным парнем.

Видео: Что вы не знали о Маше Ефросининой?