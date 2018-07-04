"Шикарная": Настя Каменских сразила сеть фантастическим образом

Певица поделилась новым снимком с фанатами
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, которым за несколько часов успела поразить поклонников.
"Новый день – новый образ", - подписала публикацию знаменитость.
На снимке певица стоит в стильном облегающем платье белого оттенка с длинными рукавами и красных ботфортах. Образ идеально подчеркнул фигуру и красоту звезды.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Всего за несколько часов снимок артистки собрал десятки тысяч лайков. Поклонники пришли в восторг от такого образа Насти.
"Красотка, просто мегазвезда", - написала одна из пользователей.
"Шикарная", "Бомбита", "Огонь", "Такая модница", - прокомментировали фанаты.
Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, MONATIK и Надя Дорофеева заявили о совместной работе.
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