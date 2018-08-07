"Шикарная": Ольга Сумская покорила фанов снимком в купальнике

Фото: Ольга Сумская (facebook.com/osumska)

Актриса восхитила великолепной фигурой

Известная украинская актриса Ольга Сумская восхитила поклонников шикарной фигурой, опубликовав новое фото в купальнике на своей странице в Instagram

На фото звезда позирует в розовом купальнике и зеленом бикини, которые выгодно подчеркнули все ее достоинства. Снимок, по всей видимости, был сделан на одном из пляжей Одессы, где Сумская вместе с супругом сейчас находится на отдыхе.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

К слову, знаменитость порадовала фанов и кадрами с самим мужем, заслуженным артистом Украины Виталием Борисюком.

"Одесса. Полный релакс. Наконец пару дней возле моря", - подписала фото Ольга.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники в восторге от новых кадров актрисы.

"Оличка, ты гарнюня!", "Шикарная", "Ольга, вы непревзойденны. Вы пример для многих женщин", "Вы очень красивая женщина", "Очень красивая, сексуальная, позитивная - обожаю", "Вы прекрасна и вы мой кумир", "Супер", - написал пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/olgasumska)

Недавно Ольга Сумская покорила фанатов новым ярким образом. На опубликованных кадрах актрису можно заметить в ярком желтом платье закрытого типа. Также Сумская примеряла платье с ярким и неординарным принтом, что привело в восторг ее фанатов.

Напомним, известная украинская актриса Ольга Сумская снимается в новой украинской комедии от студии "Квартал 95" – "Я, ты, он, она".

Как сообщалось ранее, украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская опубликовала новый пост на странице в Instagram, которым напугала своих поклонников.

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