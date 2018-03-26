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"Шипят и брызжут пеной": Потап сделал неожиданное заявление о рэперах

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 14:36
Потап (instagram.com/realpotap)
Потап (instagram.com/realpotap)

Украинский исполнитель и продюсер похвастался новым "титулом"

Известный украинский шоумен Потап поделился с поклониками неожиданным признанием. На странице в Instagram он сообщил, что является "раздражителем рэперов". Причина этого то, что в новой песне группы MOZGI "Алё Алё" звучит такая фраза: "Я заделался Королем. Слышь". Слова к этой композиции написал сам Потап. 

Вероятно, по мнению Потапа, кто-то воспринимает эти слова слишком буквально. 

"Я, конечно, раздражитель рэперов - я понимаю, но это так весело быть их Королем, так прикольно, столько людей шипят и брызжут пеной, что порой кажется, что ты на море, а от этого ощущение отдыха и кайфа усиливается", - написал Потап. 

Скриншот страницы

Отметим, что с новой песней Потап и его группа MOZGI выступали на Новом Вечернем Квартале. Во время исполнения композиции один из "квартальцев" надел на голову Потапа "королевскую" корону. 

Видео: 1plus1.ua

Напомним, известный украинский продюсер раскритиковал творчество Потапа. По словам Александра Ягольника, основная и самая актуальная проблема украинского шоу-бизнеса - отсутствие квалифицированных продюсеров, умеющих системно мыслить.

Также предлагаем вам узнать интересные факты из жизни победительницы Евровидения 2016, певицы Джамалы.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Потап, рэпер
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