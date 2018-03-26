"Шипят и брызжут пеной": Потап сделал неожиданное заявление о рэперах

Украинский исполнитель и продюсер похвастался новым "титулом"

Известный украинский шоумен Потап поделился с поклониками неожиданным признанием. На странице в Instagram он сообщил, что является "раздражителем рэперов". Причина этого то, что в новой песне группы MOZGI "Алё Алё" звучит такая фраза: "Я заделался Королем. Слышь". Слова к этой композиции написал сам Потап.

Вероятно, по мнению Потапа, кто-то воспринимает эти слова слишком буквально.

"Я, конечно, раздражитель рэперов - я понимаю, но это так весело быть их Королем, так прикольно, столько людей шипят и брызжут пеной, что порой кажется, что ты на море, а от этого ощущение отдыха и кайфа усиливается", - написал Потап.

Скриншот страницы

Отметим, что с новой песней Потап и его группа MOZGI выступали на Новом Вечернем Квартале. Во время исполнения композиции один из "квартальцев" надел на голову Потапа "королевскую" корону.

Видео: 1plus1.ua

Напомним, известный украинский продюсер раскритиковал творчество Потапа. По словам Александра Ягольника, основная и самая актуальная проблема украинского шоу-бизнеса - отсутствие квалифицированных продюсеров, умеющих системно мыслить.

Также предлагаем вам узнать интересные факты из жизни победительницы Евровидения 2016, певицы Джамалы.

Видео: video.rbc.ua