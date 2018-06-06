Шварценеггер проведал Ломаченко после операции (видео)

Знаменитый актер приехал к украинскому боксеру

Известного украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко проведал знаменитый голливудский актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. На своей странице в соцсети Instagram 30-летний спортсмен опубликовал видео со встречи с 70-летней звездой.

Актер поздравил украинца с победой в бою против Хорхе Линареса.

"Спасибо, что проведал", - написал Ломаченко.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 5 Июн 2018 в 3:53 PDT

Видео: Шварценеггер проведал Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Ролик прокомментировали в сети:

"Вот это гости".

"Две легенды".

"Крутые оба".

"Круто ... все герои нашего детства пришли... еще бы Чак Норрис".

Скриншот комментариев (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Напомним, 30-летнего украинского чемпиона недавно прооперировали после того, как Ломаченко повредил правое плечо во время поединка с Хорхе Линаресом.

Ранее Ломаченко удивил компанией за завтраком. Боксер встретился со звездой фильмов о Рокки Бальбоа Сильвестром Сталлоне.

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