Шварценеггер проведал Ломаченко после операции (видео)

Знаменитый актер приехал к украинскому боксеру
Известного украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко проведал знаменитый голливудский актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. На своей странице в соцсети Instagram 30-летний спортсмен опубликовал видео со встречи с 70-летней звездой.
Актер поздравил украинца с победой в бою против Хорхе Линареса.
"Спасибо, что проведал", - написал Ломаченко.
Видео: Шварценеггер проведал Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Ролик прокомментировали в сети:
"Вот это гости".
"Две легенды".
"Крутые оба".
"Круто ... все герои нашего детства пришли... еще бы Чак Норрис".
Скриншот комментариев (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Напомним, 30-летнего украинского чемпиона недавно прооперировали после того, как Ломаченко повредил правое плечо во время поединка с Хорхе Линаресом.
Ранее Ломаченко удивил компанией за завтраком. Боксер встретился со звездой фильмов о Рокки Бальбоа Сильвестром Сталлоне.
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