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"Сияет ярче солнца": стильные образы Маши Ефросининой на Leopolis Jazz Fest

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 06:20
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На фестивале певица появлялась в контрастных образах

Недавно во Львове проходил фестиваль Leopolis Jazz Fest. На сцене фестиваля побывало много ярких джазовых музыкантов, а в качестве посетителей на самом фестивале отметилось много украинских знаменитостей, среди которых была замечена и известная телеведущая Маша Ефросинина. Она поделилась со своими поклонниками фото, сделанными на фестивале в своем аккаунте Instagram.

Мария Ефросинина порадовала своих подписчиков разнообразными стильными образами. На одном снимке Маша предстала в трендовом классическом костюме яркого желтого цвета. Образ дополнили крупные квадратные серьги и очки-авиаторы.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Это фото ведущая прокомментировала так: "Старалась привезти во Львов солнце! Старалась, как могла". Подписчики в комментариях осыпали ее комплиментами по поводу идеально подобранного образа, а также отметили , что выглядит она очень элегантно. Некоторые пользователи из-за цвета костюма отметили, что Маша в желтом цвете сама выглядит как солнце.

Скрин комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Также во время фестиваля телеведущая "засветилась" в образах, где присутствовали вещи из денима. Один из таких образов получился очень женственным - на Маше были надеты стильная джинсовая юбка миди и коттоновая полосатая рубашка свободного кроя. В макияже Ефросинина ограничилась аккуратными классическими стрелками и сдержанной нюдовой помадой.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

В другом варианте Ефросининой гармонично сочетать джинсовую рубашку с трендовыми укороченными брюками светлого цвета и светлыми кроссовками сникерсами.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Стоит отметить, что в комментариях под всеми фото поклонники телеведущей отмечали ее умние гармонично подбирать образы. 

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась в сети забавным видео своего сына.

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Теги: Маша Ефросинина
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