Скандал с Джонни Деппом: на актера подали в суд

Фото: Джонни Депп (instagram.com-johnnydeppofficial)

На Джонни Деппа подали судебный иск за избиение

Известного американского актера Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

В суд на актера подал Грегг Брукс, который вместе с Джонни Деппом участвовал в съемках фильма "Город лжи". В иске сообщается, что в апреле 2017 года, когда Брукс работал специалистом по подбору мест для съемок, актер ударил его дважды в грудную клетку и оскорбил из-за сделанного замечания об одной сцене, в которой снимались друзья Деппа.

Также сообщается, что Брукс был уволен, когда отказался давать обещание, что не будет подавать в суд из-за инцидента.

Пострадавший рассказал, что почувствовал запах алкоголя, когда актер его избил.

Отметим, что кинолента "Город лжи" выйдет на экраны в сентябре. Джонни Депп сыграл полицейского детектива в Лос-Анджелесе, который в течение многих лет исследовал еще тогда нераскрытую смерть рэпера The Notorious B.I.G., чье настоящее имя Кристофер Уоллес.

Напомним, популярный певец Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин - племяннице известного американского актера Алека Болдуина.

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