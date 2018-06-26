Скандал с "предвыборным роликом": Приходько назвала дату суда

Певица просит поддержки

Известная украинская певица Анастасия Приходько анонсировала судебное заседание по делу об агитационном ролике, в котором незаконно использовали ее имя, фамилию и лицо. Об этом певица пишет на своей странице в Facebook.

"Для меня очень важна Ваша поддержка! Мы полгода добивались ответа от АП, но так ее и не получили! Наше дело будут рассматривать 23.07.2018, в понедельник, в Печерском суде в 12:00!", - написала Анастасия Приходько.

Скриншот поста (facebook.com/Анастасия Приходько)

Напомним, 18 февраля 2018 года, Анастасия Приходько опубликовала официальное обращение к украинцам, в котором певица заявила, что ее имя, фамилия и лицо были незаконно использованы в "предвыборном ролике Петра Порошенко".

Приходько рассказала, что ее обманули: организаторы утверждали, что ролик задуман как часть социального проекта, направленного на популяризацию развития Украины. Однако по итогу оказалось, что сюжет носит скорее "политический характер".

По словам Анастасии, готовый видеоролик она просмотрела еще 24 января. Команда певицы потребовала от создателей финального продукта удалить кадры с участием Приходько. Однако этого не было сделано.

"Что касается администрации президента, то от них мне также не поступало извинений. Очень обидно, что вот такое халатное отношение и даже пофигистическое – всем просто все равно. Мне, как человеку, это абсолютно не нравится; не нравится, что нарушаются законы. Люди должны отвечать! Мы хотели решить ситуацию по-человечески, чтобы перед нами извинились - и мы прекратили бы это все. Но нет! Всем абсолютно все равно. Ну, раз так, тогда я буду отстаивать свои права в суде", - рассказала в комментарии для Styler Анастасия Приходько.

Кстати, Приходько рассказала, чем рисковала на Донбассе.

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