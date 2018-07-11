Скандальную победительницу Евровидения заметили в Киеве (видео)

Нетта Барзилай (фото: instagram.com/nettabarzi)

Победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай прихала в Киев для съемок клипа

Скандальная и неординарная израильская певица Нетта Барзилай, которая с песней "Toy" победила на конкурсе Евровидение 2018, была замечена в Киеве.

Судя по информации, которую распространяют пользователи социальных сетей, 25-летняя артистка приехала в столицу Украины для того, чтобы снять здесь свой новый видеоклип. Правда, на какую песню Нетта и ее команда готовят видео, пока остается в тайне.

Видео: РБК-Украина

"По секрету рассказали мне, а я поделюсь: Нетта Барзилай сейчас находится в Киеве. Израильскую певицу узнали на улице. Исполнительница снимает клип, а значит, скоро мир увидит красоты нашей столицы. Локации съемок: возле музея истории Украины, парк в Буче и Борщаговка. Певица была замечена с диваном. Если поспешить и поехать на Борщагу, то можно запилить селфи, ведь вечером она улетает домой", - написал в Facebook Артур Звирянский.

Нетта в Киеве (фото: facebook.com/arturas.zvirianskis)

Долго уговаривать киевлян не пришлось. Они уже успели сделать несколько фотографий, а также засняли процесс съемок нового видео Нетты.

Снимают рекламу в киеве- победительница евровидения от израиля Нетта Опубліковано Ch Igor Вівторок, 10 липня 2018 р.

Нетта в Киеве (видео: facebook.com/igor.ch.986)

фігасє, какіє люді в голівудє. в кієвє, тоїсть. сама нетта барзілай пожаловала!!! pic.twitter.com/fsul2OvFj0 — злодіяка (@tsyutsyurka) July 11, 2018

Нетта в Киеве (видео: twitter.com/tsyutsyurka)

Напомним, что недавно Нетта Барзилай подверглась жесткой критике и обвинениям в плагиате. Ее нашумевшая композиция "Toy" якобы имеет очень много общего с песней группы The White Stripes "Seven Nation Army".

Медиахолдинг Universal Music даже уже направил предупредительное письмо авторам "Toy". Это все значит, что если обвинения в плагиате будут доказаны, то Барзилай могут дисквалифицировать, а песенный конкурс Евровидение в следующем году в Израиле не состоится.