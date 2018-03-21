Скандальный актер Панин сбежал из России, оставив огромные долги

Ранее суд запретил ему покидать РФ

Скандальный российский актер Алексей Панин сбежал из России, оставив огромные долги. Об этом передают росСМИ.

Суд запретил Панину, долги которого по алиментам превышают миллион рублей, покидать Россию. При этом артист признался радио "Говорит Москва", что успел уехать в Италию.

Всего долги Панина составляют два миллиона рублей (914 407 грн). Актер говорит, что он не может заплатить такую сумму.

Отмечается, что приставы запустили процедуру оценки его имущества, после чего оно будет выставлено на торги.

Актер также сообщил, что находится в Италии для решения личных вопросов. Он признался, что пока не знает даты своего возвращения в Россию. Алексей признался, что впервые слышит о постановлении судей, и единственное, что его волнует, сможет ли он вернуться на родину.

"Я нахожусь в Риме, в Италии. Вы там живете своей жизнью. Я не в курсе ваших дел в России. Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?" – цитирует артиста Пятый канал.

40-летний Алексей Панин снялся в таких фильмах, как "Жмурки", "ДМБ" а также в сериале "Солдаты".

Напомним, что скандальный российский актер Алексей Панин в своем последнем интервью поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова, заявившего, что в РФ царит наглость и хамство. Кроме того, Панин сказал, что из "России надо валить и любить ее на расстоянии".