"Скинхеды?" Дорн озадачил фанатов "тюремными наколками" (фото)

Фото: Иван Дорн (facebook.comivandorncom)

Поклонники удивились новому фото артиста

Украинский певец Иван Дорн озадачил поклонников фото, на котором у него видны странные татуировки. Соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото Иван Дорн позирует в компании своей команды. Все мужчины побриты наголо. Они стоят обнаженные до пояса, а на телах у всех, в том числе и у самого Дорна, виднеются татуировки, больше похожие на тюремные наколки.

Скриншот (instagram.com/dorn_ivan)

Внешний вид певца и его команды озадачил фанатов.

"Очень талантливый парень. Поцелован богом, и что с ним происходит? Его кидает то в одну, то в другую сторону… Талант жалко", - пишут в сети.

"Я подумал, что зэки", - комментируют фанаты.

"Похожи на неонацистов", - отметили пользователи.

"Скинхеды?" – пишут в сети.

"Как RHCP", - сравнили в комментариях.

Ранее Иван Дорн напугал поклонников внешним видом.

Это не первый раз Иван Дорн удивил своих поклонников. Ранее певец выступил полуголым в церкви.

В начале июня певец устроил тайный концерт в одной из киевских протестантских церквей. Дорн презентовал новый англоязычный альбом "OTD".

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