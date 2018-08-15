Сколько стоит выступление Софии Ротару: названа минимальная сумма

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Даже во время кризиса люди предлагают звезде баснословные деньги

Легендарная украинская певица София Ротару, которая недавно поделилась семейным фото, очень мало гастролирует сейчас, а если и выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия. Об этом рассказал концертный директор звезды Сергей Лавров в интервью изданию "Собеседник".

При этом, по слова менеджера, минимальная стоимость выступлений 71-летней Софии Михайловной составляет 50 тыс. евро.

"Если приглашают на какие-то праздничные мероприятия, то она просит 100 тысяч евро. Сейчас она будет работать за 200 тысяч евро", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что богатые люди даже в кризисные времена предлагают Ротару такие деньги.

"Сами посудите: один концерт за 200 тысяч, два - по 50 и два - по 100. Больше ей ничего не надо", - добавил Сергей.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

К слову, сегодня большую часть времени Ротару проводит в своем особняке в Киеве. Но увидеть звезду гуляющей по улицам столицы невозможно.

"Она даже за границей не гуляет. Ей хватает дома. У нее есть свой частный лес - вот там она гуляет", - резюмировал собеседник издания.

Ранее внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Сен-Тропе.

Видео: РБК-Украина