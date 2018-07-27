Сколько зарабатывает Дудь: названа баснословная сумма

Юрий Дудь (фото: facebook.com/yury.dud)

Проекты "вДудь" и Sports.ru сделали из Юрия Дудя богача

Российский журнал Forbes раскрыл сумму, которую заработал известный видеоблогер Юрий Дудь, недавно разгневавший сеть словами о "братском народе". В рейтинге "50 главных знаменитостей" 2018 года журналист занимает последнюю строчку. Но при этом его заработок оценивается журналистами издания в почти миллион долларов. Если быть точнее, то его канал на YouTube и работа главным редактором издания Sports.ru принесли $900 тыс.

Напомним, что авторское шоу "вДудь", где Юрий интервьюирует интересных ему бизнесменов, политиков, журналистов, актеров, режиссеров, представителей шоу-бизнеса и Интернета, он запустил в феврале 2017 года.

"С июня 2017-го аудитория канала "вДудь" выросла с 1 млн до 3,3 млн человек. Количество просмотров перевалило за 300 млн. Естественно, это сказалось на рекламных расценках. К лету 2018-го интеграция бренда в выпуск стоит в среднем 1,5-2 млн рублей", - пишет Forbes.

Скриншот (forbes.ru)

При этом за год Дудь поучаствовал в промокампаниях "Альфа-Банка", Head & Shoulders, Hyundai, Veon, Adidas и других более брендов.

Добавим, что рейтинг возглавил хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин. В период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года он заработал $14,5 млн.

На втором месте лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который заработал за исследуемый период $13,9 млн. Замыкает тройку лидеров Филипп Киркоров с доходом в $8,9 млн.

Скриншот (forbes.ru)

Ранее российская певица Земфира ответила на вопрос "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?", который постоянно в конце своих интервью гостям задает Юрий Дудь.

Видео: РБК-Украина