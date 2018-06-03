"Скоро как Бузова станет": в сети посмеялись над рок-группой Сергея Безрукова

Российский актер, который попал в базу украинского "Миротворца", удивил рок-хитом

Российский актер Сергей Безруков создал рок-группу "Крестный папа" и уже выпустил первый трек под названием "Не про нас", передает ТАСС.

Артист, который попал в базу украинского "Миротворца", заявил, что на создание группы его подтолкнула работа над музыкально-поэтическим спектаклем "Высоцкий. Рождение легенды".

В финале постановки есть небольшой блок рок-музыки: песни известного исполнителя перепеваются в рок-обработке, чтобы подчеркнуть их современное звучание. Безруков считает, что это плавно подвело его к созданию своей рок-группы.

Артист рассказал, что вырос на русской рок-музыке: "Аквариуме", "Кино", "Алисе", "ДДТ", а также любил британскую Queen. Сейчас ему нравится группа Muse.

Однако у большинство пользователей сети посмеялись над музыкантом.

"Скоро как Бузова станет", - появилось сообщение на канале Лентач в Twitter, которое было сопровождено картинкой с пародией Сергея на главного героя фильма "Крестный отец".

Фото: twitter.com/oldLentach

"Ждем от Сергея криптовалюту berezacoin", "И швец. И жнец", "Он всех сыграл. Теперь хочет всех спеть", - добавили блогеры.

Ранее мы писали, что запрещенный актер из "Бригады" в четвертый раз станет отцом.