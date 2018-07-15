"Скоро": победительница Евровидения 2018 показала первые кадры клипа, отснятого в Киеве

Фото: Нетта Барзилай - Netta Barzilai (скриншот из видео)

Эпатажная певица надела мешковатый леопардовый комбинезон

Израильская певица, получившая приз за первое место в певческом конкурсе Евровидение 2018 Нетта Барзилай решила отснять клип к новой песне в Киеве. В своем профиле в Instagram эпатажная исполнительница опубликовала первый снимок отснятого ролика.

Публикация кадра из клипа была сделана с отметкой геолокации в Киеве. На опубликованном фото видно, что девушка сделала снимок экрана на фотоаппарат.

Фото: (instagram.com/nettabarzi)

В подписи к опубликованной фотографии артистка написала лаконичное "Скоро". К слову, под фотографией множество русскоязычных комментаторов обвинили Нетту в поддержании русско-украинского конфликта.

"В Россию не захотела ехать из за того что мол там к геям не так относятся. А на Украину нормально ехать", " Что в Украине забыла?", "Украинка по бартеру", — пишут комментаторы в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nettabarzi

Многие другие просто оставляют восторженные отклики об ее творчестве.

Напомним, что победительница песенного конкурса Евровидение 2018 Нетта Барзилай подверглась критике и обвинениям в плагиате.

Видео: (video.rbc.ua)