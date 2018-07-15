"Скоро": победительница Евровидения 2018 показала первые кадры клипа, отснятого в Киеве

Эпатажная певица надела мешковатый леопардовый комбинезон
Израильская певица, получившая приз за первое место в певческом конкурсе Евровидение 2018 Нетта Барзилай решила отснять клип к новой песне в Киеве. В своем профиле в Instagram эпатажная исполнительница опубликовала первый снимок отснятого ролика.
Публикация кадра из клипа была сделана с отметкой геолокации в Киеве. На опубликованном фото видно, что девушка сделала снимок экрана на фотоаппарат.
Фото: (instagram.com/nettabarzi)
В подписи к опубликованной фотографии артистка написала лаконичное "Скоро". К слову, под фотографией множество русскоязычных комментаторов обвинили Нетту в поддержании русско-украинского конфликта.
"В Россию не захотела ехать из за того что мол там к геям не так относятся. А на Украину нормально ехать", " Что в Украине забыла?", "Украинка по бартеру", — пишут комментаторы в сети.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nettabarzi
Многие другие просто оставляют восторженные отклики об ее творчестве.
Напомним, что победительница песенного конкурса Евровидение 2018 Нетта Барзилай подверглась критике и обвинениям в плагиате.
Видео: (video.rbc.ua)