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Сладкие 28: где Регина Тодоренко отпраздновала день рождения (фото)

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 17:56
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики телеведущей делают ей весьма оригинальные пожелания

Украинская телеведущая Регина Тодоренко встретила свое 28-летие сегодня, 14 июня. По такому поводу Тодоренко отправилась в Лондон, о чем, кстати, телеведущая говорила раньше.

"Решила полететь в отпуск. Выбрала Лондон для нового путешествия, так как всегда была там проездом и толком ничего не видела", - сообщила за несколько дней до праздника Тодоренко.

Однако экс-ведущая "Орла и Решки" призналась, что столица Британии встретила ее дождливой погодой. Хотя Регина старается в этом искать положительные знаки.

"Спасибо огромное вам за поздравления! Я в Лондоне, погода - как обычно. Кстати, на каждый мой ДР ИДЕТ ДОЖДЬ! Наверное, это хороший знак", - подписала один из своих постов в сети instagram Тодоренко.

День рождения Регины Тодоренко

Регина Тодоренка отметила свой 28-й день рождения в Лондоне (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также Тодоренко поделилась со своими фанами еще одним фото, где она есть классический британский завтрак. Довольно сытный, кстати.

"Счастье есть) #Sweet28 #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница", - подписала снимок Тодоренко, сопроводив его различными хештегами.

Регина Тодоренко в Лондоне

Регина Тодоренко в Лондоне (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики телеведущей все, как один, спешат поздравить ее со счастливым днем рождения.

"Вы супер! Привет из Одессы! Поздравляю с Днюхой!" – пишет alenaplaksienk.

"С днем рождения! Всех благ в личной жизни, в творческой сфере и во всех начинаниях! Вы очень позитивная девушка! Приятного времяприпровождения в Лондоне!" – желает 23elena7715.

"С днем варенья, мегапозитивный человечек! Достижения всех поставленных целей и всегда высыпаться", - оригинально поздравляет a_zareta_a.

"С днем рождения, Регина! Оставайся всегда такой же яркой и классной и желаю, чтобы ничто не разлучало тебя с едой, как на этом фото", - пишет innatshnkv.

Регина Тодоренко

Тодоренко Регина

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее в честь дня рождения известной путешественницы STYLER вспоминал самые интересные и жизнеутверждающие цитаты Регины Тодоренко, которые она говорила во время своего последнего интервью в качестве ведущей шоу "Орел и Решка" специально для нашего издания.

Кроме того, в материале вы найдете биографию Регины Тодоренко.

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Теги: Регина Тодоренко
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