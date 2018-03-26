"Сладкие шестнадцать": Влад Яма показал раритетное фото из юности

На фотографии известного танцора не узнать

Украинский танцор и судья проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" Влад Яма показал свое раритетное фото в шестнадцать лет. На фото Влада не узнать. У него густые светлые волосы и рыжые брови. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Лига смеха сегодня на 1+1. Sweet sixteen", - напсиал Яма под фото.

Фото: Влад Яма в 16 лет (instagram.com)

Пользователи сети отреагировали на раритетное фото комментариями.

"А я думала ты родился лысым", - написала tvoya_lubofff.

"На Кошевого похож", - прокомментировал shuraken1.

"Здесь и феромоны не нужны", - отметил paliy_vlad.

"У него моно бровь", - прокомментировал mihienkomira.

"Ого! У вас были волосы?" - написала lkornuta.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Как ранее писал Styler, известный украинский танцор и ведущий Влад Яма сделал эротический прогноз погоды в Украине. О потеплении он сообщил в эфире radioluxfm.

Напомним, всемирно известный актер Жан Рено вернулся из заснеженных Карпат и посетил 22 марта Киев (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)