"Славянский базар": украинская певица заняла второе место

Фото: facebook com/festivalvitebsk

Певица призналась, что ехала за Гран-при

Украинская певица из Хмельницкого Мила Нитич заняла второе место на международном музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске, Беларусь. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Мила Нитич призналась, что выступление на сцене "Славянского базара" стало для нее триумфом.

"Славянский Базар": Второе место! Но сравнимо ли это с тем, какое место ты займешь в сердцах и памяти зрителя?! Ну если завтра о тебе никто не вспомнит, ну зачем тогда все это нужно?! Большей награды, чем реакция зала и жюри для меня не было и быть не может! Потому что именно здесь на сцене это и был момент истины! И без лишней скромности-это был момент моего чистого Триумфа! За этим и ехала! Благодарю каждого из вас за то, что я пережила!", - написала Нитич.

Публикация от Талантливая Певица Из Украины (@mila.nytych) 22 Июл 2018 в 1:22 PDT

Она отметила, что ехала за Гран-при, но вместо этого получила намного больше.

"Я ехала за Гран-при! Но получила гораздо больше!!! И ощущение того, что ты живая невозможно заменить никаким местом, потому что все остальное это уже формальность", - написала певица.

Скриншот фото (instagram.com/mila.nytych)

Выступление Милы Нитич на "Славянском базаре" (YouTube/Святослав Филатов)

Победителем конкурса стал румынский певец Марчел Рошка. Певец из Казахстана Амре набрал такое же количество балов, как и Рошка, но жюри присудили Гран-при певцу из Румынии, а первое место досталось представителю из Казахстана. Мила Нитич получила второе место.

В прошлом году представитель от Украины Влад Сытник занял первое место на "Славянском базаре". Фестиваль в Витебске проводится с 1992 года.

Кстати, участница Евровидения 2018 вышла замуж за известного футболиста.

Видео: video.rbc.ua