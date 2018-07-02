"Следующий про детей": Седокову раскритиковали за слишком откровенные фото

Певицу сравнили с женщиной легкого поведения

Певицу Анну Седокову раскритиковали за слишком откровенные фото, которые звезда публикует на своей странице в Instagram.

Так, недавно экс-участница украинского поп-коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала фотографию в одном купальнике и продемонстрировала поклонникам свою сногсшибательную грудь.

Скриншот фото (instagram.com/annasedokova)

Фанаты певицы высказали предположение, что у Седоковой грудь силиконовая, хотя артистка регулярно сообщает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам.

Кроме того, Седокову раскритиковали из-за недавнего скандала певицы с бывшим мужем Максимом Чернявским, который забрал у нее ребенка и пытается лишить ее родительских прав.

"Давайте, Анна, следующий пост про детей! Очень здорово у вас получается - классные сиськи сейчас и что-то, ути-пути Гектор потом. А что поделаешь, в этом вся Вы", - написала Дживамара.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

"И смотрит этот инстаграм судья и думает: о, какая мамочка, нужно отдать ей дочку, пусть с мамой на яхте голыми сиськами машет. Ужас", - написала Шейди8.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Кроме того, на певицу обиделись за то, что она не отвечает своим поклонникам и сравнили ее с женщиной легкого поведения.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Однако, нашлись и те, кто отметил красоту певицы и даже написал ей стихи.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Кстати, прабабушка Моники раскрыла ложь Анны Седоковой.

Что вы не знали об Ане Седоковой