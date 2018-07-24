"Слишком мило" : Анна Седокова поделилась новым фото с поездки в Россию

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица показала фото с поезда

Известная украинская певица Анна Седокова едет в Россию. Во время поездки она сделала трогательное фото прямо из поезда с сыном, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: Анна Седокова с сыном Гектором (instagram.com/annasedokova)

"Десять утра. Путешествие идет нормально. Гектор так смешно спит, находит мою ногу головой и утыкается в неё носом. Я его пыталась забрать, но безуспешно. Нужно спать на маминой ноге. Конечно, не долго, конечно, это не совсем удобно, но мне кажется, эта связь, которая ещё в животике была, точно между нами осталась", - написала в публикации певица.

Седокова также добавила: "Проводник Владимир сделал нам горячие бутерброды, я вкуснее давно уже не ела. И чай. Сладкий-сладкий. Так что во мне сейчас четыре бутерброда и много сахара. А ещё, много счастья. Ведь все хорошо".

Поклонников певицы очень растрогал пост.

"Слишком мило", "Класс! Так мило! Это такое счастье! Быть мамой!", "Как хорошо, когда все хорошо. Гектор милый такой", "Здорово. Мило. Это счастье", "Искренность в Вашем инстаграм подкупает... Удачи!", "Лапулька", "Какой чудесный, милый пост, не гламурное фото, а день из обычной жизни обычной любящей мамы! Спасибо вас за такие теплые посты, Аня!" - написали фанаты в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова встретилась с дочкой и отпраздновала день ее рождения вместе с Моникой. Певица на протяжении многих месяцев боролась со своим бывшим мужем за право воспитания своей семилетней дочки Моники. Максим Чернявский хотел лишить родительских прав Седокову, но им все-таки удалось найти компромисс.

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