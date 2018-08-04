"Словно жар-птица": Катя Осадчая восхитила сеть роскошным платьем-вышиванкой

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая поздравила всех поклонников с началом августа

Несменная ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая решила поздравить своих instagram-подписчиков с началом августа — последнего месяца лета. Однако больше всего фанов Осадчей восхитило фото, которое она опубликовала.

Так, Осадчая отметила, что ранняя осень в Украине прекрасна, поэтому унывать не приходится.

"С первым августа! Месяц лета, вроде бы много, но пролетит быстро. В магазинах начинают продавать зимние вещи, как напоминание об осени, открываются школьные базары, как напоминание, что скоро в школу. Но радует то, что ранняя осень в Украине прекрасна. Будем любить осень", — трогательно написала Катя Осадчая.

И все же подписчики телеведущей больше оценили ее новый наряд — белоснежное платье, декорированное яркой вышивкой в украинском стиле.

Катя Осадчая в ярком платье-вышиванке (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что в это время Осадчая продолжает набираться сил на курорте. Однако телеведущая не уточняет, куда именно она отправилась с мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном Иваном.

Недавно Осадчая взволновала своих поклонников постом о кофе. Телеведущая призналась, что старается не пить кофе с молоком. Но не все подписчики Осадчей согласились с ней.

Что касается платья, то здесь поклонники телеведущей единодушны — наряд ей очень к лицу.

"Катя! Платье невероятно красивое! Вам оно идет!", — подчеркивает ninashelestova.

"Неначе біла птаха, з розмальованими крилами", — пишет olenashepel.

"Вышиванка просто чудо! Отличного августа", — желает handmade__soul.

"Шикарное платье и очень идет вам", — отмечает alenykk.

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая во время отдыха (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, недавно Осадчая приняла участие в загадочной фотосессии. Так, Маша Ефросинина, Катя Осадчая и Екатерина Кухар примерили необычные образы лесных Мавок.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов