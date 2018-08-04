"Словно жар-птица": Катя Осадчая восхитила сеть роскошным платьем-вышиванкой

Осадчая поздравила всех поклонников с началом августа
Несменная ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая решила поздравить своих instagram-подписчиков с началом августа — последнего месяца лета. Однако больше всего фанов Осадчей восхитило фото, которое она опубликовала.
Так, Осадчая отметила, что ранняя осень в Украине прекрасна, поэтому унывать не приходится.
"С первым августа! Месяц лета, вроде бы много, но пролетит быстро. В магазинах начинают продавать зимние вещи, как напоминание об осени, открываются школьные базары, как напоминание, что скоро в школу. Но радует то, что ранняя осень в Украине прекрасна. Будем любить осень", — трогательно написала Катя Осадчая.
И все же подписчики телеведущей больше оценили ее новый наряд — белоснежное платье, декорированное яркой вышивкой в украинском стиле.
Катя Осадчая в ярком платье-вышиванке (фото: instagram.com/kosadcha)
Отметим, что в это время Осадчая продолжает набираться сил на курорте. Однако телеведущая не уточняет, куда именно она отправилась с мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном Иваном.
Недавно Осадчая взволновала своих поклонников постом о кофе. Телеведущая призналась, что старается не пить кофе с молоком. Но не все подписчики Осадчей согласились с ней.
Что касается платья, то здесь поклонники телеведущей единодушны — наряд ей очень к лицу.
"Катя! Платье невероятно красивое! Вам оно идет!", — подчеркивает ninashelestova.
"Неначе біла птаха, з розмальованими крилами", — пишет olenashepel.
"Вышиванка просто чудо! Отличного августа", — желает handmade__soul.
"Шикарное платье и очень идет вам", — отмечает alenykk.
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая во время отдыха (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, недавно Осадчая приняла участие в загадочной фотосессии. Так, Маша Ефросинина, Катя Осадчая и Екатерина Кухар примерили необычные образы лесных Мавок.
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