Все сложилось: ONUKA представила новый альбом "MOZAЇKA"

Релиз пластинки состоялся в день рождения Наты Жижченко

22 марта ONUKA презентовала новый альбом "MOZAЇKA", который продолжает и развивает идеи двух прежних релизов проекта - дебютного одноименного альбома и 4-трекового "VIDLIK".

По словам идеолога ONUKA Наты Жижченко, "MOZAЇKA" - это история о череде удивительных совпадений, стечений обстоятельств и символов.

"MOZAЇKA" - цельное полотно, собранное из сотен мелких деталей и фрагментов. В каком-то смысле, это альбом-приквел, дающий полное представление о том, как устроена Вселенная ONUKA и, вместе с тем, объясняющий, почему эта Вселенная устроена именно так.

ONUKA (фото: пресс-служба группы)

Через "MOZAЇKA" проходит два основных лейтмотива. Первый - личная история Наты. Ее переживания, чувства, воспоминания. По-весеннему свежий танцевальный сингл "XТО" посвящен любимому человеку. Жизнеутверждающий "STRUM" (совместно с оркестром НАОНИ) - бабушке, еще одному важному человеку в жизни Наты.

Второй, зеркальный лейтмотив альбома - реакция на окружающие события и явления. Уже не в центре, но контрапунктом на "MOZAЇKA" снова возникает тема Чернобыля. Но если песня "1984" из мини-альбома "VIDLIK" была пронзительной и трагичной, то инструментальный номер "ARKA" звучит волшебно, завораживающе. В нем восхищение монументальностью "арки" - проекта "Укрытие-2" (новый саркофаг для четвертого реактора Чернобыльской АЭС. - Прим. ред.).

Новый альбом ONUKA (YouTube/ONUKA)

Темы войны, тоталитарных режимов, агрессии, нетерпимости в творчестве ONUKA легко рифмуются с культовыми произведениями XX века - альбомом (и фильмом) "The Wall", книгами Оруэлла и мелодекламациями Анны Кларк.

Вместе с тем, каждая песня альбома - цельное, концептуально завершенное послание. Так, в "ALL FRIENDS", текст к которому был написан Натой в день смерти Кузьмы, отсылки к стихам Блока и Кирсанова. Слова припева "Ми як криги, надто крихкі" тонут в раскатах электронных барабанов, сделанных из звуков ломающихся льдин.

Только в финале мы, наконец, понимаем: история ONUKA рассказана по всем законам револьверной композиции. Все заканчивается тем, с чего на самом деле все началось. Это и есть MOZAЇKA. Только сейчас: все сложилось.

Видео с YouTube/ONUKA

Напомним, 21 марта Джамала представила "окрыляющую" песню.