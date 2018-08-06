"Сложное кризисное время": Деми Ловато впервые прокомментировала передозировку наркотиками

Фото: Деми Ловато (instagram.com/ddlovato)

Звезда поблагодарила бога за то, что осталась жива

Популярная американская певица Деми Ловато, которую ранее госпитализировали после передозировки наркотиками, впервые прокомментировала инцидент. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я хочу поблагодарить Бога за то, что со мной все в порядке. Спасибо моим поклонникам, которым я всегда благодарна за их любовь и поддержку. Ваши позитивные мысли, слова и молитвы помогли мне в это сложное кризисное время. Спасибо моей семье, команде и персоналу госпиталя, которые были со мной все это время. Без них сейчас не было бы ни меня, ни этого письма", - написала звезда.

Она отметила, что никогда не скрывала свою наркотическую зависимость. Но звезда осознала, что со временем болезнь не проходит.

"Я всегда откровенно говорила о своей зависимости. Но я поняла, что эта болезнь не проходит со временем. Это то, с чем я должна продолжать бороться", - сказала Деми Ловато.

"Сейчас мне нужно время, чтобы продолжить лечение и сфокусироваться на трезвой жизни и восстановлении. Я никогда не забуду вашу любовь, и я очень жду дня, когда смогу сказать, что я, наконец, перешла на другую сторону. Я буду продолжать бороться", - добавила артистка.

Скриншот поста (instagram.com/ddlovato)

Ранее сообщалось, что известная певица была госпитализирована.

Сообщается, что Деми Ловато потеряла сознание утром в своем доме в Голливуде. Рядом с певицей были ее друзья, которые и вызвали медицинскую помощь.

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