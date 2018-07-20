"Смело и безумно круто": Надя Дорофеева и MONATIK представили долгожданный клип

Скриншот клипа (youtube.com/Время и Стекло)

На YouTube опубликован клип на новую песню артистов

Популярная украинская артистка Надя Дорофеева и не менее популярный певец MONATIK представили такой долгожданный клип на совместный трек "Глубоко…", который они выпустили 12 июля. Ролик опубликован на YouTube-канале дуэта "Время и Стекло".

"Представьте, что это иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена столь ярким и непредсказуемым появлением прекрасной опасности. Он озадачен, ведь она столь уверено создаёт волны тревоги и любопытства. Получится ли у них словить один общий ритм...?" – написано в описании к клипу.

Клип на песню "Глубоко..." (youtube.com/Время и Стекло)

Отметим, что съемки видеоролика проходили в сюрреалистическом доме модельера Пьера Кардена Bubble House, который находится в Каннах. Постановщик хореографии – Денис Стульников. Стилит – Таня Муиньо.

Поклонники не совсем однозначно восприняли видеоклип. Многим он действительно понравился, но есть те, которые оказались не в восторге от премьеры клипа.

"Смело и безумно круто. Хореография - великолепная. Наде отдельный респект за смелость экспериментировать с коллаборациями + за то, что подала себя весьма отлично от приевшегося типажа. Она дала выдержанную страсть не опошлённую в отличии от многих клипов "Время и Стекло" последних лет", - прокомментировал один из пользователей сети.

"Это прекрасно",

"Шикарный клип, божественно красивая Надя Дорофеева, уникальные декорации, как будто космический корабль приземлился на берегу моря, короче, это шедевр!",

"А вы заметили, как они и их голоса классно звучат вместе? Песня шикарная! Клип просто супер! Молодцы!",

"Мне очень зашло",

"Клип не зашел, как и песня... посредственная дичь",

"Что-то какая-то х**нь", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (youtube.com/Время и Стекло)

Ранее мы писали о том, что Сергей Бабкин представит свой первый полностью украиноязычный альбом. Релиз новой пластинки "Музасфера" состоится уже в сентябре этого года.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Бумбокс & The Gitas презентовали новый клип