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Снежана Егорова оказалась в больнице (видео)

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 15:45
Фото: Снежана Егорова (facebook.com/snezhana.egorova.9)
Фото: Снежана Егорова (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Актриса записала откровенное видеообращение к поклонникам

Известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова оказалась в больнице. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, и опубликовала эмоциональное видеообращение к поклонникам.

"Я, честно говоря, не рассчитывала, что мне придется в таком виде выходить в эфир", - отметила она.

Она поблагодарила поклонников за поддержку.

"Я хочу немного отдохнуть, подумать о себе, своем будущем, о будущем моих детей. Потому что, на самом деле, как вы знаете, уже долгие годы, последние пять лет, я одна их воспитываю, и все это происходит под бесконечным потоком обвинений, оскорблений и унижений со стороны многих людей, которые не хотят разбираться в этой ситуации", – рассказала Егорова.

"Я еще хотела извиниться, наверное, за то, что я не смогла быть циничной, прагматичной, не смогла удержаться от эмоционального поступка, за то, что я стараюсь остаться порядочным человеком, и что я не смогла найти в себе силы быть неэмоциональной в этой ситуации", - добавила она.

Видео: Снежана Егорова в больнице (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Накануне Снежана Егорова со скандалом уволилась с телеканала "Прямий". Причиной стало то, что в эфире передачи "Поярковnews" с участием Мухарского зрителям предложили принять участие в опросе: "Если б у вас была возможность спасти одного из них, кого б вы не дали убить врагу: Антина Мухарского или Снежану Егорову". По результатам голосования победил экс-супруг Егоровой.

Напомним, Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству.

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Теги: скандал, больница, актриса, Снежана Егорова
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