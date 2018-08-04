Солист популярной группы скончался в день выступления

Фото: (torange.biz)

На момент смерти артисту было 46 лет

Солист белорусского рок-бенда " Нейро дюбель" Александр Куллинкович скончался на 47-м году жизни. Причиной смерти стала усугубленная пневмония. Мужчина скончался за полчаса до запланированного концерта на фестивале "Рок за бобров" в столице Беларуси, Минске. Об этом рассказывает местное издание "КП-Беларусь".

По имеющейся информации, Куллинкович умер в больнице, куда попал назадолго до выступления. Причиной стала запущенная пневмония. Его друг и бывший участник группы Максим Паровой рассказал, что видел его 1 августа и тот был "как огурчик".

По словам соратника Куллинковича, еще в конце 1990-х артист поделился с коллегами планом на свои похороны. Он хотел, чтобы с ним прощались под его песню "Мост через небо".

За три недели до смерти Куллинкович написал в Facebook, что потерял нательный крест, и добавил: "Страшный для меня год. Не знаю, что еще ожидать. Не заладилось все с января".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Александр Куллинкович

Александр Кулинкович, известный всем под псевдонимом Александр Куллинкович, в 1989 году создал группу "Нейро Дюбель". Выпустил 16 альбомов. Прощание с артистом состоится 5 августа с 15:00 до 16:00 в крематории Северного кладбища Минска.

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Видео: (video.rbc.ua)