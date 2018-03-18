"Сорок восьмое февраля": Ефросинина выложила фото в необычной шубе

Знаменитая украинская телеведущая саркастично отреагировала на погоду в Украине
Несмотря на то, что на календаре 18 марта, погода в Украине вовсе не весенняя.
Маша Ефросинина решила опубликовать на свою страницу в Instagram фото в стильной зимней одежде, сопроводив его ироничной подписью:
"Значит, сперва я все упаковала, а потом всё распаковала... Сорок восьмое февраля".
На снимке можно увидеть ведущую в необычной шубе с разноцветным мехом, шапке и синих очках.
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
В таком стильном образе Ефросинина позировала на одной из столичных улочек.
"Стильно, оригинально. Образ бомбезный", "Шуба - класс", "Маша, вы очень стильная", - написали под фото поклонники Марии.
Судя по хештегу, Маша проводит выходные с семьей.
Смотрите видео с Машей Ефросининой на UFW:
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