Состояние здоровья больного Кобзона резко ухудшилось: все подробности

Фото: Иосиф Кобзон (iosifkobzon.ru)

Здоровье исполнителя резко ухудшилось этой ночью

Народный артист СССР Иосиф Кобзон, который на сегодняшний день находится в больнице, впал в кому. Об этом сообщают росСМИ.

"Народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон впал в кому. Его состояние резко ухудшилось этой ночью. Ранее сообщалось, что эстрадный певец подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что Кобзон с 20 июля находится в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.

Подчеркнем, что 80-летний певец, который не один раз оказывался в центре скандала из-за антиукраинских высказываний, борется с раком более 13 лет.

В то же время сестра исполнителя Гелена якобы опровергла эту информацию.

"Слава Богу все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?", - сказала она.

Напомним, Кобзон находится в одной из московских клиник и уже не встает с постели. Об этом рассказал очевидец, который видел артиста, передают росСМИ. Так, по их словам, певец "вообще слег".

Как сообщалось ранее, на похоронах поэта Андрея Дементьева, Кобзон сидел рядом со вдовой покойного Аллой Пугач. Он говорил ей слова поддержки, после чего решил сказать другу последние слова. Охранник помог певцу дойти до гроба, так как Иосиф Давыдович уже с трудом передвигается самостоятельно

Также напомним, по словам Нелли Кобзон, супруг действительно находится в медучреждении. По ее словам, это якобы "плановое лечение, которое должно было проходить раз в три месяца".

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