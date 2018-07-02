Спасали с помощью лестницы: известная певица попала в ловушку во время концерта

С Бейонсе произошел конфуз прямо на сцене

Во время своего выступления в Варшаве популярная американская певица Бейонсе попала в ловушку в нескольких метрах над землей. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Random Video Serviss.

1 июля звезда давала концерт в столице Польши в рамках гастрольного тура On the Run II, в котором она находится вместе со своим супругом Джей Зи. Во время выступления певица попала в ловушку, оказавшись заблокированной в конструкции, которая возвышалась над землей.

Видео: Бейонсе спускается по лестнице во время концерта (youtube.com/RandomVideoServiss)

Подвесная конструкция не опустилась, поэтому Бейонсе пришлось высвобождать при помощи лестницы. На видео видно, как исполнительница аккуратно спускается на ботфортах с высоким каблуком, боясь упасть.

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