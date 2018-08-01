"Специальное упражнение": Лилия Ребрик рассказала, как быстро прийти в форму после родов

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая раскрыла свой секрет

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно родила второго ребенка, рассказала о том, как быстро прийти в форму после рождения ребенка. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Лилия Ребрик, которая восхитила поклонников пляжными фотографиями в купальнике, сообщила, что она не посещает зал, так как еще кормит ребенка грудью, а в этот период сильные физические нагрузки не желательны.

Скриншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

"Доброе утро! Самое распространенное вопрос ко мне: "Как быстро прийти в форму после родов?" Рассказываю: во-первых, мне еще есть над чем работать (я к себе очень требовательна). Во-вторых, лучший тренажер - это ваш ребенок! А в-третьих, в зал я еще не хожу, так как кормлю, а физические нагрузки нежелательны в этот период", - написала телеведущая.

Она рассказала, что для того, чтобы побыстрее вернуться в форму, она использует специальное упражнение "планка".

"Поэтому упражнение, которое я люблю больше всего и которое можно делать везде- это "планочка". Начните стоять в ней минуту, а потом увеличивайте время. И так по несколько подходов в день. Это упражнение очень действенное! Первое фото обычная планка, второе- осложненная планка, третье- как не надо делать планку. Всем доброе утро! Находите иногда время для себя, прекрасных", - посоветовала телеведущая.

Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, Лилия Ребрик раскрыла секрет "идеальной" пляжной прически.

Видео: РБК-Украина