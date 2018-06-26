Спортивный шик: Ирина Билык удивила сменой стиля (фото)

Певица решила попробовать новый образ

Украинская певица Ирина Билык удивила необычным образом. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Судя по фото, артистка решила сменить стиль и попробовать что-то более свободное и спортивное.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

На запись программы "Хто зверху", которая транслируется на "Новом канале" Ирина Билык пришла в синей объемной толстовке и ботфортах до колена на высоком каблуке.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

В качестве яркого акцента певица использовала розовую помаду на губах.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, что Ирина Билык показала младшего сына.

На снимке, который опубликовала Ирина Билык, на первом плане находится сын Табриз, которому в декабре исполнилось два года, а сзади находятся сама певица и ее муж, профессиональный фотограф и художник азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов.

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