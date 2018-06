В США покончила с собой известная дизайнер (фото)

Женщину обнаружили мертвой в квартире на Манхэттене

В Нью-Йорке найдена мертвой американская дизайнер и основатель бренда Kate Spade New York Кейт Спейд. Об этом сообщает The New York Times.

Дизайнеру было 55 лет. Тело Кейт Спейд обнаружили в квартире на Парк-авеню на Манхэттене. Инсайдеры издания утверждают, что знаменитость покончила жизнь самоубийством. Однако детали уточняются.

По данным полиции, тело дизайнера обнаружил управляющий домом. Рядом была записка, о содержании которой также не сообщается.

Фото: Кейт Спейд (facebook.com/katespadeny)

Кейт Спейд (урожденная Кэтрин Ноэл Броснахан) основала компанию Kate Spade Handbags в начале 1990-х. Сооснователем стал ее муж Энди Спейд.

Изначально компания продавала сумки, а затем ассортимент магазина расширился. В 1996 году открылся первый фирменный бутик. В 2004-м был запущен бренд Kate Spade at home. В 1999 году 56% компании купила Neiman Marcus, оставшиеся 44% она приобрела в 2006-м. В то время компания продала бренд Liz Claiborne за $124 млн. В мае 2017 года Kate Spade была продана Coach, Inc. за $2,4 млрд.

В феврале 2016 года Кейт Спейд запустила новый бренд - Frances Valentine, который выпускал обувь и сумки. Их дизайнером была Спейд.

Продукты бренда нередко можно увидеть у Сиенны Миллер, Оливии Палермо, Дженнифер Лопес и Сары Джессики Паркер.

Стоит отметить, что к компании Kate Spade дизайнер не имеет отношения уже более десяти лет.

