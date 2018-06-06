Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В США покончила с собой известная дизайнер (фото)

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 14:26
Фото: peoot.com
Фото: peoot.com

Женщину обнаружили мертвой в квартире на Манхэттене

В Нью-Йорке найдена мертвой американская дизайнер и основатель бренда Kate Spade New York Кейт Спейд. Об этом сообщает The New York Times.

Дизайнеру было 55 лет. Тело Кейт Спейд обнаружили в квартире на Парк-авеню на Манхэттене. Инсайдеры издания утверждают, что знаменитость покончила жизнь самоубийством. Однако детали уточняются.

По данным полиции, тело дизайнера обнаружил управляющий домом. Рядом была записка, о содержании которой также не сообщается.

Фото: Кейт Спейд (facebook.com/katespadeny)

Кейт Спейд (урожденная Кэтрин Ноэл Броснахан) основала компанию Kate Spade Handbags в начале 1990-х. Сооснователем стал ее муж Энди Спейд.

Изначально компания продавала сумки, а затем ассортимент магазина расширился. В 1996 году открылся первый фирменный бутик. В 2004-м был запущен бренд Kate Spade at home. В 1999 году 56% компании купила Neiman Marcus, оставшиеся 44% она приобрела в 2006-м. В то время компания продала бренд Liz Claiborne за $124 млн. В мае 2017 года Kate Spade была продана Coach, Inc. за $2,4 млрд.

В феврале 2016 года Кейт Спейд запустила новый бренд - Frances Valentine, который выпускал обувь и сумки. Их дизайнером была Спейд.

Продукты бренда нередко можно увидеть у Сиенны Миллер, Оливии Палермо, Дженнифер Лопес и Сары Джессики Паркер.

Стоит отметить, что к компании Kate Spade дизайнер не имеет отношения уже более десяти лет.

Напомним, семья Avicii намекнула, что диджей мог покончить с собой.

Коротко о главном за 5 июня (видео: РБК-Украина)

В Тернопольской области девушка покончила с собой спустя 10 дней после свадьбы В Киеве участница группы "Синий кит" вскрыла себе вены (фото)
Теги: самоубийство, дизайнер, суицид
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top