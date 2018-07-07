"Стальной комик растаял": Кошевой сделал трогательное признание жене (видео)

Поклонники присоединились к поздравлениям Евгения Кошевого

Популярный украинский комик, участник студии "95 квартал" Евгений Кошевой поздравил свою супругу с 11-летием их семьи. Видеозапись соответствующего характера была опубликована на его странице Кошевого в Instagram.

"Хочу признаться в любви. Любимая моя Ксения Павловна, за 11 лет совместной жизни произошло очень многое и еще много произойдет, и я надеюсь только хорошее. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за двух прекрасных дочерей. Я не представляю свою жизнь без тебя. 11 лет – это, говорят, стальная свадьба. Я надеюсь наш брак такой же крепкий, как говорят об этом. Я не надеюсь, я знаю это, потому что когда в семье есть любовь, значит семья не только хорошая, но и крепкая. Я тебя очень сильно люблю. А это тебе — китайская роза", — трогательно поздравил супругу Кошевой.

Допис, поширений Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi) 7 Лип 2018 р. о 7:27 PDT

Видео: (instagram.com/evgenii.koshevoi)

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям.

"Поздравляем", "Самый стальной комик страны растаял", "Поздравляю! Прекрасные слова. Вот это уважение и любовь к женщине! Это оч важно, Евгений!!", "Вот это Мужик))))", "Любовь - всему голова!", "Неужели мужчины так умеют", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/evgenii.koshevoi

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Видео: (video.rbc.ua)