Стало известно имя нового бойфренда экс-подружки Кличко

Фото: Владимир Кличко и Хайден Панеттьери (facebook.com)

Актриса быстро нашла замену украинскому боксеру

После расставания с Владимиром Кличко Хайден Панеттьери нашла нового бойфренда. Недавно ее заметили в компании молодого человека. Теперь журналисты узнали имя таинственного незнакомца. Об этом передает американское издание E! News.

Нового избранника экс-подружки Кличко зовут Брайан Хикерсон. Ему 28 лет.

Пару заметили вместе на прошлой неделе.

Фото: Хайден Панеттьери с новым бойфрендом (instagram.com/pagesix)

"Он (Хикерсон) из Южной Каролины и переехал в Лос-Анджелес, чтобы заниматься недвижимостью и актерской деятельностью", - сообщает источник издания.

Фото: Хайден Панеттьери с новым бойфрендом (instagram.com/pagesix)

"Брайан был рядом с Хайден после ее расставания с Владимиром Кличко, а встречаться они начали месяц назад", - сообщил инсайдер.

До этого у Брайана был роман с моделью Баскин Чемпион, бывшей девушкой Джастина Бибера

Добавим, что Хайден Панеттьери встречалась с Владимиром Кличко почти девять лет. За это время они успели объявить о помолвке, расстаться и снова сойтись. Более того, в 2014-м году Хайден родила Кличко дочь, которую назвали Кайя Евдокия.

Ранее сообщалось об отмене помолвки Владимира Кличко с актрисой Хайден Панеттьери .

До этого мы писали, что Джастин Бибер тайно женился.

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