Стало известно, почему госпитализировали звезду "Сватов"

Артист попал в больницу в Москве

В воскресенье, 18 марта, звезду сериала "Сваты" Федора Добронравова госпитализировали. Причиной стал "небольшой приступ", как рассказал ТАСС художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт.

"Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования", - отметил он.

В связи с госпитализацией актера театр отменил запланированный на 21 марта спектакль с участием Добронравова "Где мы?!".

Федор Добронравов — преимущественно комедийный кино- и театральный актер. В 2011 году ему присвоили звание Народного артиста России. Он известен по таким фильмам и сериалам как "Сваты", "Ликвидация", "День радио", "Золотой теленок" и другим.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Сваты" попал в больницу.

Информацию подтвердила представитель артиста Ирина Сойкина, но подробностей произошедшего не озвучила.

По ее словам, Добронравов находится в больнице, "но ему уже лучше".