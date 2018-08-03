Стало известно, во сколько обошелся Виннику отдых в Доминикане

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист изрядно потратился на празднование дня рождения

Популярный украинский певец Олег Винник отправился праздновать свой день рождения на Доминикану. Журналисты ТСН выяснили, во сколько такой отдых мог обойтись звезде.

Фото с курорта Олег Винник опубликовал в социальной сети. На снимках Винник купается в бассейне, лазит по пальмам за кокосами, пьет кокосовый сок.

Видео: Олег Винник поехал в Доминикану (tsn.ua)

На фан-странице его жены тоже есть фото из Доминиканы. Но совместные снимки пара не выставляет.

По информации журналистов, отдых в Доминикане стартует от 260 тыс. грн за неделю.

Напомним, певец Олег Винник признался, почему не говорит о личной жизни.

"Показывать на всю страну свою личную жизнь - это банально и не нужно. Мне кажется, важнее услышать человека на сцене, понять, что он пытается донести", - отметил Винник.

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