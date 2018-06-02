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Кто станет новым героем шоу Холостяк: названы претенденты

STYLERЗвёзды        02.06.2018 - 17:31
Фото: instagram.com/holostyakstb
Фото: instagram.com/holostyakstb

Стали известны имена претендентов на звание главного Холостяка страны

Впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" телеканал СТБ приоткрыл зрителям интригу, кто может стать следующим главным героем проекта. Имена потенциальных Холостяков ведущая Роза Аль-Намри объявила в эфире финального пост-шоу. 

Ими стали:

- Богдан Юсипчук, актер и самый красивый мужчина в мире по версии конкурса Mister Sea World 2018;

- Сергей Цибульский, бизнесмен, отец 2-летнего ребенка;

- Артем Приходько, продюсер, вице-чемпион шоссейно-кольцевых мотогонок;

- Никита Добрынин, ведущий, главный редактор журнала XXL;

- Владислав Безрук, адвокат, владелец юридической компании.

Отметим, что на протяжении месяца зрители могут голосовать за своих фаворитов на официальном сайте канала и на страничках СТБ в социальных сетях, а также в приложении "Телепортал".

Кроме того, есть возможность указать свой вариант ответа, кого поклонники проекта хотели бы видеть Холостяком в девятом сезоне.

Таким образом, впервые за всю историю романтического реалити зрители могут высказать свои предпочтения на этапе выбора главного героя.

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Напомним, герой Холостяк 8 Рожден Ануси объяснил, почему выбрал в финале именно Иванну.

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Теги: Холостяк
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