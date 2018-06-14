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Станислав Говорухин умер

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 11:22
Станислав Говорухин (фото: duma.gov.ru)
Станислав Говорухин (фото: duma.gov.ru)

Режиссера не стало утром 14 июня

Станислав Говорухин умер в четверг, 14 июня.

Как сообщают российские СМИ, известный советский и российский актер, режиссер и политический деятель скончался в санатории "Барвиха" после продолжительной тяжелой болезни.

В этот день спикер нижней палаты российского парламента отметил, что сердце скандального Говорухина остановилось в 10:37.

Депутаты Госдумы почтили память режиссера и своего коллеги (Говорухин был членом "Единой России" и возглавлял комитет по культуре - Ред.) минутой молчания перед заседанием.

Станислав Говорухин (фото: twitter.com/kpru)

Биография Станислава Говорухина

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городке Березники. После окончания Всесоюзного государственного института кинематографии начал работать на Одесской киностудии.

В свое время Говорухин как актер снялся в около 30 полнометражных кино- и телекартинах. Среди художественных фильмов, срежиссированных ним, наиболее известны такие, как: "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя" и другие.

Отметим, что на выборах президента Российской Федерации в 2012 году Говорухин возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Также он активно поддерживал политику Кремля по отношению к Украине.

Кстати, Styler решил вспомнить о том, что говорил поддерживающий кровавую политику Путина режиссер.

Станислав Говорухин (фото: twitter.com/oldLentach)

Ранее Styler писал о том, что российский актер и режиссер Станислав Говорухин находится при смерти.

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Теги: режиссер
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