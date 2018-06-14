Станислав Говорухин умер: стало известно, где и когда попрощаются с режиссером

Режиссер ушел из жизни на 83-м году

Стало известно, когда состоится прощание с известным советским и российским актером, режиссером и политическим деятелем Станиславом Говорухиным, который скончался в четверг, 14 июня. Об этом сообщает "РИА Новости".

Прощание со Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня.

"Кто хочет проститься с Говорухиным, могут это сделать в субботу с 9 часов", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметили в Союзе кинематографистов России, прощание будет проходить в Доме кино. Место похорон объявят позже. Пока рассматривается Новодевичье кладбище и Ваганьковское.



Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городке Березники. После окончания Всесоюзного государственного института кинематографии начал работать на Одесской киностудии.

В свое время Говорухин как актер снялся в около 30 полнометражных кино- и телекартинах. Среди художественных фильмов, срежиссированных ним, наиболее известны такие, как: "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя" и другие.

Стоит отметить, что на выборах президента Российской Федерации в 2012 году Говорухин возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Он активно поддерживал политику Кремля по отношению к Украине.

Ранее была названа причина смерти режиссера.

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