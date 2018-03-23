"Становлюсь, как лев – желтый-желтый": Олег Винник рассказал, как ухаживает за собой

Певец признался, зачем ему лед по утрам

Популярный украинский певец и автор песен Олег Винник рассказал, как он ухаживает за своими волосами и с чего начинается его день. Своими секретами исполнитель поделился в программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Украина".

Так, Олег Винник признался, что это не его натуральный цвет волос, поэтому ему часто приходится краситься.

"Я крашусь, потому что в течение двух недель выгораю: становлюсь, как лев – желтый-желтый. Мне нравится и практичнее с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться: "А что Винник с ними сделал?", "А что, он больше не выйдет с такими волосами?" Поэтому я все-таки решил снова подстричься", - говорит Олег Винник.

Олег Винник (фото: STYLER.rbc.ua)

Также певец приоткрыл "личную тайну" и рассказал, как ухаживает за лицом. Оказывается, никаких масок он не делает. Только для того, чтобы проснуться, использует лед.

"Чтобы проснуться, беру лед. Если утром есть время, люблю принять ванну, полежать в теплой воде хотя бы минут 10", – раскрыл секрет удачного начала дня певец.

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Кстати, по итогам номинации VIVA, самым красивым мужчиной года стал Олег Винник, а самой красивой женщиной – Оля Полякова (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)