В стиле 50-х: Меган Маркл появилась на публике в джинсовом ретро-наряде (фото)

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (twitter.com/KensingtonRoyal)

Жена принца Гарри надела платье от известного бренда

Супруга внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри - герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила благотворительный матч по поло Sentebale, на котором поддержала своего возлюбленного.

На мероприятие Маркл пришла в синем джинсовом платье от Carolina Herrera в стиле 50-х годов – с небольшим V-образным вырезом, с ремнем на талии и расклешенной юбкой длины миди. Подол платья закрывал колени герцогини. Образ Маркл дополнила светлыми туфлями-"лодочками" от Aquazzura, плетеной сумкой и черными очками. Волосы жена принца Гарри собрала в элегантный пучок.

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Фото: Меган Маркл (Getty images)

Отдельного внимания заслужил плетеный клатч герцогини. В сети заметили, что Маркл пришла с сумочкой бренда J.Crew, которую ранее видели у младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон - Пиппы.

Скриншот поста (instagram.com/middletonmaven)

По данным DailyMail, перед турниром королевская пара посетила обед со спонсорами и поклонниками, а позднее Меган ушла болеть за мужа с трибун стадиона в Беркшире.

Ранее сообщалось, что принц Гарри внес коррективы в гардероб Меган Маркл.

Кстати, родственница Меган Маркл попала в тюрьму.

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