"Стильная принцесса": Алан Бадоев растрогал поклонников новыми фото своей дочки

Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)

Фанаты отметили, что она очень похожа на маму

Известный украинский режиссер и клипмэйкер опубликовал новые фото своей повзрослевшей дочери Лолиты на своей странице в Instagram, которыми растрогал поклонников.

На снимках девочка выглядит очень похожей на свою маму – Жанну Бадоеву, как отметили пользователи.

Фото: Лолита Бадоева (instagram.com/alanbadoev)

"Позитивное отношение к жизни Лолита унаследовала от нас с Жанной, а это, я вам скажу, целый океан позитивной силы. Пусть ей хватит мудрости и нежности всегда отвечать искренней улыбкой в ответ на злость, в ответ на слабость", - подписал одну из публикаций режиссер.

Фото: Лолита Бадоева (instagram.com/alanbadoev)

"Пусть детство не заканчивается никогда", - написал Алан Бадоев в другом посте.

Фото: Лолита Бадоева (instagram.com/alanbadoev)

"Да, это моя доченька", - с любовью отозвался известный продюсер на своей странице.

Стоит отметить, что Алан Бадоев развелся с бывшей избранницей, известной украинской телеведущей Жанной Бадоевой в средине августа в 2012 году. До этого они прожили вместе девять лет. У них также есть приемный сын Борис.

Напомним, популярный украинский певец Макс Барских поразил поклонников новым образом и поделился некоторыми деталями по поводу нового трека, опубликовав новые кадры.

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