Стильная Вера Брежнева продефилировала по улицам Италии (фото)

Вера Брежнева и ее подруга Катя Сильченко серьезно подготовились к "итальянской сказке"

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас активно строит карьеру в России, поделилась со своими instagram-подписчиками очень яркими и заманчивыми фото, сделанными во время посещения романтической Италии.

При этом отметим, что в средиземноморский "город грез" Брежнева отправилась не одна, а вместе со своей давней подругой – украинским дизайнеров Катериной Сильченко.

Необычайно стильную фотосессию девушки устроили на улицах Флоренции – города-столицы итальянского региона Тоскана.

"Бонджорно! Две блондинки в Италии не останутся незамеченными. With my partner in crime", - подписала снимки Вера Брежнева.

Вера Брежнева и Катя Сильченко в Италии (фото: instagram.com/ververa)

Для столь важной фотосессии Брежнева выбрала облегающее черное платье с бретельками-завязками на спине от бренда Alexander Terekhov. Отмечается, что такой наряд стоит 67,800 рублей (больше 28 тыс. грн).

Вера Брежнева в платье за 68 тыс. рублей (фото: instagram.com/ververa)

Катерина Сильченко выбрала платье собственного дизайна.

Вера Брежнева и Катя Сильченко на фотосессии в Италии (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Напомним, ранее в честь дня рождения мамы Вера Брежнева поделилась со своими фанами уникальным семейным фото.

"Who run the world?!" – подписала тогда снимок певица.

Вера Брежнева: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)